Нарышкин отметил заинтересованность СВР в сотрудничестве с ЦРУ

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе встречи с директором ЦРУ США Уильямом Бёрнсом отметил заинтересованность в работе с американскими коллегами на основе общепринятых принципов партнёрства спецслужб.

По словам Нарышкина, Россия сотрудничает «со всеми значимыми» разведслужбами мира, в том числе и с ЦРУ США.

«В ходе недавней встречи с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом я отметил нашу заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества на основе общепринятых принципов партнёрства», — приводит РИА Новости его слова в интервью газете «Аргументы и Факты».

Глава СВР пояснил, что под этими принципами подразумевается равноправие, конфиденциальность и прочие негласные этические нормы мирового разведсообщества.

В ноябре сообщалось о переговорах Нарышкина и Бёрнса в Москве. Встреча состоялась по инициативе американской стороны.

Ранее глава СВР заявил, что российская разведка наладила неплохое взаимодействие с коллегами из западных стран, особенно в сфере противодействия международному терроризму.