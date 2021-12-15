Нарышкин отметил заинтересованность СВР в сотрудничестве с ЦРУ

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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе встречи с директором ЦРУ США Уильямом Бёрнсом отметил заинтересованность в работе с американскими коллегами на основе общепринятых принципов партнёрства спецслужб.
Нарышкин отметил заинтересованность СВР в сотрудничестве с ЦРУ
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

По словам Нарышкина, Россия сотрудничает «со всеми значимыми» разведслужбами мира, в том числе и с ЦРУ США.

«В ходе недавней встречи с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом я отметил нашу заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества на основе общепринятых принципов партнёрства», — приводит РИА Новости его слова в интервью газете «Аргументы и Факты».

Глава СВР пояснил, что под этими принципами подразумевается равноправие, конфиденциальность и прочие негласные этические нормы мирового разведсообщества.

В ноябре сообщалось о переговорах Нарышкина и Бёрнса в Москве. Встреча состоялась по инициативе американской стороны.

Ранее глава СВР заявил, что российская разведка наладила неплохое взаимодействие с коллегами из западных стран, особенно в сфере противодействия международному терроризму.

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