Нарышкин рассказал о взаимодействии российской разведки с западными коллегами

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Российская разведка наладила неплохое взаимодействие с коллегами из западных стран, особенно в сфере противодействия международному терроризму, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«В целом я могу вам с уверенностью сказать, что с разведывательными службами ведущих европейских стран у нас очень неплохое взаимодействие... Более того, мы неплохо взаимодействовали и прежде, особенно в первый период президентства (Дональда) Трампа, когда ЦРУ возглавлял Майкл Помпео», — сказал Нарышкин.

По его словам, российская разведка также сотрудничала с коллегами из Германии, Франции, Италии, Швейцарии и Австрии. Он добавил, что Россия активно взаимодействует с европейскими странами в сфере борьбы с международным терроризмом.

«Очень активный ведётся обмен разведывательной, оперативной, сигнальной информацией, это не прекращается», — отметил глава СВР.

На прошлой неделе Нарышкин рассказал о сотрудничестве ведомства с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.

В июне сообщалось, что Нарышкин рассчитывает, что рано или поздно встретится с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом.

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