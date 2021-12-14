ОАЭ сообщили США о приостановке переговоров по покупке истребителей F-35

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Объединённые Арабские Эмираты проинформировали США о приостановке переговоров по поводу покупки истребителей F-35.
ОАЭ сообщили США о приостановке переговоров по покупке истребителей F-35
  • AP

«ОАЭ сообщили США, что приостановят обсуждения по приобретению F-35», — приводит РИА Новости сообщение официального представителя ОАЭ.

Уточняется, что к переоценке привели технические требования, суверенные операционные ограничения, а также анализ затрат и выгод.

По словам представителя ОАЭ, Соединённые Штаты остаются наиболее оптимальным поставщиком передовых оборонных технологий для страны, а переговоры по поставкам в ближайшее время продолжатся.

Ранее сообщалось, что Финляндия закупит у американской Lockheed Martin истребители F-35.

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