ОАЭ сообщили США о приостановке переговоров по покупке истребителей F-35
- AP
«ОАЭ сообщили США, что приостановят обсуждения по приобретению F-35», — приводит РИА Новости сообщение официального представителя ОАЭ.
Уточняется, что к переоценке привели технические требования, суверенные операционные ограничения, а также анализ затрат и выгод.
По словам представителя ОАЭ, Соединённые Штаты остаются наиболее оптимальным поставщиком передовых оборонных технологий для страны, а переговоры по поставкам в ближайшее время продолжатся.
Ранее сообщалось, что Финляндия закупит у американской Lockheed Martin истребители F-35.