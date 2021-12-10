США поставят ВВС Финляндии истребители F-35

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Финляндия закупит у американской Lockheed Martin истребители F-35.
США поставят ВВС Финляндии истребители F-35
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«Правительство сегодня приняло решение приобрести F-35 компании Lockheed Martin в качестве следующего истребителя, который будет поставляться в Финляндию», — приводит РИА Новости сообщение правительства Финляндии.

Отмечается, что в поставку входят 64 самолета, адаптированные под нужды Финляндии, вооружение и другие необходимые системы.

Министерство обороны Финляндии планирует выделить на закупку около €10 млрд. Поставить истребители должны в период 2025—2030 годов.

Ранее сообщалось, что Латвия приобретёт более 200 бронемашин Patria для нужд армии на сумму €200 млн.

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