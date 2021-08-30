Латвия приобретёт более 200 бронемашин для армии на сумму €200 млн

Латвия приобретёт более 200 бронемашин Patria для нужд армии на сумму €200 млн.

Как сообщает Delfi, 30 августа на Адажской военной базе министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Финляндии Антти Кайкконен подпишут соответствующее соглашение о приобретении.

Отмечается, что первые бронемашины вооруженные силы Латвии получат в октябре 2021 года, а всего контракт рассчитан до 2029 года.

30 августа в Латвии стартуют учения Национальных вооружённых сил Namejs 2021 при участии стран НАТО. В манёврах будут задействованы более 9 тыс. военных. Одна из официальных задач тренировок — реализация тактических операций в гибридном и обычном конфликтах. Подробнее — в материале RT.