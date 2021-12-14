Медведев заявил о росте напряжённости в мире после выхода США из договора по ПРО

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Односторонний выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) привёл к росту недоверия между Москвой и Вашингтоном, а также напряжённости во всём мире. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил о росте напряжённости в мире после выхода США из договора по ПРО
  • Reuters

«Выход США из договора по ПРО закономерно привёл к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона, способствовал увеличению напряжённости во всём мире», — написал он на своей странице в Facebook.

Медведев отметил, что позиция США стала стимулом к улучшению деятельности отечественного ОПК и созданию новых вооружений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.

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