Медведев заявил о росте напряжённости в мире после выхода США из договора по ПРО
- Reuters
«Выход США из договора по ПРО закономерно привёл к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона, способствовал увеличению напряжённости во всём мире», — написал он на своей странице в Facebook.
Медведев отметил, что позиция США стала стимулом к улучшению деятельности отечественного ОПК и созданию новых вооружений.
Ранее президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.