Экс-глава МИД Австрии прокомментировала отсутствие освещения дела Ассанжа в европейских СМИ

Короткая ссылка
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в разговоре с RT прокомментировала отсутствие освещения в европейских СМИ дела основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, экстрадицию которого в США ранее разрешил британский суд.
Экс-глава МИД Австрии прокомментировала отсутствие освещения дела Ассанжа в европейских СМИ
  • AP

«Насколько я могу судить, ваш канал — единственный, который действительно говорил и продолжает говорить о деле Джулиана Ассанжа. Его имя не фигурировало на первых страницах большинства европейских изданий, там это не было сенсационной новостью», — сказала она.

Кнайсль отметила, что приравнивание деятельности Ассанжа к шпионажу и государственной измене крайне странно.

«Ведь публикация видео бомбардировки мирных жителей в Багдаде — это не что иное, как освещение военных преступлений», — добавила она.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа из Великобритании.

Адвокат Аитор Мартинес рассказал в эфире RT о планах обратиться в Европейский суд по правам человека после решения суда в Лондоне разрешить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить