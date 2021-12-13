Экс-глава МИД Австрии прокомментировала отсутствие освещения дела Ассанжа в европейских СМИ

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в разговоре с RT прокомментировала отсутствие освещения в европейских СМИ дела основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, экстрадицию которого в США ранее разрешил британский суд.

«Насколько я могу судить, ваш канал — единственный, который действительно говорил и продолжает говорить о деле Джулиана Ассанжа. Его имя не фигурировало на первых страницах большинства европейских изданий, там это не было сенсационной новостью», — сказала она.

Кнайсль отметила, что приравнивание деятельности Ассанжа к шпионажу и государственной измене крайне странно.

«Ведь публикация видео бомбардировки мирных жителей в Багдаде — это не что иное, как освещение военных преступлений», — добавила она.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа из Великобритании.

Адвокат Аитор Мартинес рассказал в эфире RT о планах обратиться в Европейский суд по правам человека после решения суда в Лондоне разрешить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.