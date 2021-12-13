Небензя назвал неприемлемым связывать вопросы климата и безопасности

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Россия считает неприемлемым принятие в ООН резолюции, которая связывает вопросы изменения климата и международной безопасности. Об этом заявил постоянный российский представитель при организации Василий Небензя.
Небензя назвал неприемлемым связывать вопросы климата и безопасности
  • AP

«Мы возражаем против создания нового направления работы совета, которое утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью», — приводит ТАСС его слова.

Небензя подчеркнул, что для российской стороны такой подход является неприемлемым.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию России и Соединённых Штатов о недопустимости использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях.

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