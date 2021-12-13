Небензя назвал неприемлемым связывать вопросы климата и безопасности

Россия считает неприемлемым принятие в ООН резолюции, которая связывает вопросы изменения климата и международной безопасности. Об этом заявил постоянный российский представитель при организации Василий Небензя.

«Мы возражаем против создания нового направления работы совета, которое утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью», — приводит ТАСС его слова.

Небензя подчеркнул, что для российской стороны такой подход является неприемлемым.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию России и Соединённых Штатов о недопустимости использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях.