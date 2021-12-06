Генассамблея ООН приняла резолюцию России и США против применения IT в преступных целях
- AP
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточняется, резолюция принята без голосования.
Соавторами документа выступили и другие страны, в том числе Австралия, Британия, Франция, Германия, Республика Корея, Япония и ЮАР.
Согласно резолюции, ГА ООН считает необходимым «предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала достижением проект резолюции России и США против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.