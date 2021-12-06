Генассамблея ООН приняла резолюцию России и США против применения IT в преступных целях

Генассамблея ООН приняла резолюцию России и Соединённых Штатов о недопустимости использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, резолюция принята без голосования.

Соавторами документа выступили и другие страны, в том числе Австралия, Британия, Франция, Германия, Республика Корея, Япония и ЮАР.

Согласно резолюции, ГА ООН считает необходимым «предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала достижением проект резолюции России и США против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.