Захарова отметила положительные моменты в переговорном процессе России с США

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В отношениях России и США остаются сложности, в том числе визовая проблема, однако переговоры идут и есть положительные моменты, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире «Радио России».
Захарова отметила положительные моменты в переговорном процессе России с США
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Да, у нас остаётся глобальный визовый вопрос, это даже не вопрос, а проблема, которая была спровоцирована американскими партнёрами. Остаются неразрешёнными масса других вопросов. Но переговоры идут. И по вопросу стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример», — сказала дипломат.

Захарова предложила смотреть на ситуацию объективно. Например, одним из достижений она назвала проект резолюции России и США против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Этот документ был принят Генассамблеей ООН.

По её словам, ранее было бы трудно поверить, что Москва и Вашингтон вместе предложат мировому сообществу этот программный документ.

«Две страны, одна из которых постоянно обвиняет другую, я сейчас имею в виду Вашингтон, который делает заявления в адрес нашей страны с обвинениями в кибератаках, в намеренном использовании хакеров», — сказала представитель МИД, её слова приводит РИА Новости.

18 ноября в Белом доме назвали конструктивными переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

В российском Совбезе отметили, что стороны договорились о совместной работе над улучшением атмосферы отношений Москвы и Вашингтона и повышением доверия между двумя странами.

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