В Белом доме назвали конструктивными переговоры Салливана и Патрушева

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провели переговоры в конструктивном и откровенном ключе. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Салливан провёл телефонные переговоры с российским коллегой Николаем Патрушевым. Они обсудили несколько тем двусторонней повестки, а также региональные и мировые вопросы, которые вызывают озабоченность», — говорится в заявлении.

В Белом доме подчеркнули, что переговоры были проведены «в откровенном и конструктивном ключе».

Ранее в российском Совбезе отметили, что стороны договорились о совместной работе над улучшением атмосферы отношений Москвы и Вашингтона и повышением доверия между двумя странами.