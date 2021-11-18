В Белом доме назвали конструктивными переговоры Салливана и Патрушева
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«Салливан провёл телефонные переговоры с российским коллегой Николаем Патрушевым. Они обсудили несколько тем двусторонней повестки, а также региональные и мировые вопросы, которые вызывают озабоченность», — говорится в заявлении.
В Белом доме подчеркнули, что переговоры были проведены «в откровенном и конструктивном ключе».
Ранее в российском Совбезе отметили, что стороны договорились о совместной работе над улучшением атмосферы отношений Москвы и Вашингтона и повышением доверия между двумя странами.