Патрушев и помощник Байдена Салливан договорились работать над доверием России и США

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провели телефонный разговор, они договорились о совместной работе над улучшением атмосферы отношений Москвы и Вашингтона и повышением доверия между двумя странами.
Патрушев и помощник Байдена Салливан договорились работать над доверием России и США
  • РИА Новости

«В ходе беседы Николай Патрушев и Джейкоб Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами», — говорится в сообщении Совбеза.

Их переговоры прошли «в конструктивном ключе» и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне, уточняется в пресс-релизе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США понимают необходимость встречи Владимира Путина и Джо Байдена, однако точной информацией о ней не располагают.

Как сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, главы государств могут провести беседу в онлайн-формате до конца 2021 года, а личную очную встречу — в начале 2022 года.

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