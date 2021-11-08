В Кремле не располагают информацией об очной встрече Путина и Байдена в 2021 году

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В Кремле, как и в Белом доме, не располагают информацией об очной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле не располагают информацией об очной встрече Путина и Байдена в 2021 году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече до конца года», — сказал он РИА Новости.

Ранее в Белом доме отметили, что пока не знают, состоится ли встреча двух президентов в 2021 году.

Песков не исключал, что встреча Путина и Байдена вполне реальна в том или ином формате.

Москва и Вашингтон обоюдно заинтересованы в проведении личных контактов на высшем уровне, подчеркнул он.

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