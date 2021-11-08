В Кремле не располагают информацией об очной встрече Путина и Байдена в 2021 году
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече до конца года», — сказал он РИА Новости.
Ранее в Белом доме отметили, что пока не знают, состоится ли встреча двух президентов в 2021 году.
Песков не исключал, что встреча Путина и Байдена вполне реальна в том или ином формате.
Москва и Вашингтон обоюдно заинтересованы в проведении личных контактов на высшем уровне, подчеркнул он.