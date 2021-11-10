«Ъ»: Путин и Байден проведут личную встречу в 2022 году
«Предварительный график контактов Путина и Байдена выглядит так: беседа в онлайн-формате до конца этого года, а затем личная очная встреча в начале следующего», — пишет издание.
Одной из основных повесток переговоров станет реализация договорённостей, достигнутых на июньском саммите в Женеве.
Другие детали встречи пока не согласованы.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США понимают необходимость встречи Путина и Байдена, однако точной информацией о ней не располагают.