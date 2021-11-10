«Ъ»: Путин и Байден проведут личную встречу в 2022 году

Российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден могут провести личную встречу в начале следующего года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Россией и Соединёнными Штатами.

«Предварительный график контактов Путина и Байдена выглядит так: беседа в онлайн-формате до конца этого года, а затем личная очная встреча в начале следующего», — пишет издание.

Одной из основных повесток переговоров станет реализация договорённостей, достигнутых на июньском саммите в Женеве.

Другие детали встречи пока не согласованы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США понимают необходимость встречи Путина и Байдена, однако точной информацией о ней не располагают.