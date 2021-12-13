В Великобритании около 750 военных медиков привлекли к борьбе с COVID-19

Около 750 военных медиков Минобороны Британии помогут в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Англии и Шотландии.

Об этом информирует Sky News.

Уточняется, что около 600 военнослужащих окажут помощь в вакцинации населения Англии.

Другие военные медики помогут в организации вакцинации в Шотландии.

Ранее стало известно, что Великобритания заключила сделки с компаниями Moderna и Pfizer на приобретение дополнительно 114 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.

13 декабря стало известно, что в Великобритании умер первый человек, у которого был выявлен омикрон-штамм коронавируса.