Глава МИД Люксембурга Ассельборн констатировал «кому» у Минских соглашений

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал искать дипломатическое решение украинского кризиса, но отметил, что Минские соглашения находятся «немного в коме».

«Я думаю, что нужно сказать, что украинский кризис нельзя решать военными средствами. А решение — Минск (Минские соглашения. — RT). Минским соглашениям шесть лет, и в настоящее время они немного в коме», — цитирует РИА Новости Ассельборна.

Об этом он сказал перед встречей глав МИД ЕС.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ключевой задачей стран Запада добиться выполнения Киевом Минских соглашений.

В свою очередь, полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина в нарушение Минских соглашений отказывается согласовывать с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками особенности будущего статуса Донбасса.