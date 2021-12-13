Глава МИД Люксембурга Ассельборн констатировал «кому» у Минских соглашений

Короткая ссылка
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал искать дипломатическое решение украинского кризиса, но отметил, что Минские соглашения находятся «немного в коме».
Глава МИД Люксембурга Ассельборн констатировал «кому» у Минских соглашений
  • AP

«Я думаю, что нужно сказать, что украинский кризис нельзя решать военными средствами. А решение — Минск (Минские соглашения. — RT). Минским соглашениям шесть лет, и в настоящее время они немного в коме», — цитирует РИА Новости Ассельборна.

Об этом он сказал перед встречей глав МИД ЕС.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ключевой задачей стран Запада добиться выполнения Киевом Минских соглашений.

В свою очередь, полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина в нарушение Минских соглашений отказывается согласовывать с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками особенности будущего статуса Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить