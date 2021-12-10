Рябков назвал ключевой задачей Запада добиться выполнения Киевом Минских соглашений

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ключевой задачей стран Запада добиться выполнения Киевом Минских соглашений.
Рябков назвал ключевой задачей Запада добиться выполнения Киевом Минских соглашений
  • Reuters

«Мы готовы говорить со всеми в интересах недопущения дальнейшего отката Киева от минского соглашения, от минского пакета мер», — сказал Рябков на онлайн-брифинге в МИА «Россия сегодня».

По его словам, это ключевая задача, которой должны заниматься и европейские страны-гаранты, и США.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина в нарушение Минских соглашений отказывается согласовывать с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками особенности будущего статуса Донбасса.

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