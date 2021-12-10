Рябков назвал ключевой задачей Запада добиться выполнения Киевом Минских соглашений

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ключевой задачей стран Запада добиться выполнения Киевом Минских соглашений.

«Мы готовы говорить со всеми в интересах недопущения дальнейшего отката Киева от минского соглашения, от минского пакета мер», — сказал Рябков на онлайн-брифинге в МИА «Россия сегодня».

По его словам, это ключевая задача, которой должны заниматься и европейские страны-гаранты, и США.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина в нарушение Минских соглашений отказывается согласовывать с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками особенности будущего статуса Донбасса.