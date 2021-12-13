Замглавы МИД Рябков рассказал о разочаровании подходом Европы к безопасности на континенте

Замглавы МИД Сергей Рябков назвал разочаровывающим пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте. Он предупредил, что если европейские страны будут и далее «плыть по течению» и руководствоваться «методичками» США, то «до хорошего не дойдёт».

«Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евро-Атлантики. Если они и дальше будут «плыть по течению» и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдёт», — сказал Рябков в интервью РИА Новости.

Также замминистра отметил, что намерения НАТО по постоянному приближению к российским границам являются тревожным фактором и элементом дестабилизации ситуации в Евро-Атлантике.

В МИД России заявляли, что Москва требует от Вашингтона и НАТО юридического закрепления договорённости о неразмещении ударных систем в соседних странах, в том числе не входящих в альянс.