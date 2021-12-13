Блинкен обсудил с премьером Катара обстановку в Афганистане и Иране

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани обстановку в Афганистане и вопросы касательно Ирана.

Обсудил с министром иностранных дел Катара регулярные усилия по поддержке безопасного транзита граждан США и Афганистана», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

В ветке комментариев отмечается, что стороны проговорили вопросы двусторонних отношений, а также Иран.

Ранее стало известно, что Блинкен проведёт переговоры с главой МИД Катара, стороны намерены обсудить региональную безопасность, оборонное партнёрство, здравоохранение, борьбу с терроризмом и климат.

В октябре сообщалось, что делегация сформированного движением «Талибан»* нового афганского правительства провела в Катаре встречу с делегацией США.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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