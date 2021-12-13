Bloomberg: ФРГ отрицает обвинения в намерении заблокировать «Северный поток — 2»
«Пока судьба трубопровода зависит от регуляторов, правительство (канцлера Германии Олафа. — RT) Шольца не имеет механизмов для вмешательства», — приводит РИА Новости сообщение агентства.
В материале уточняется, что в настоящее время необходимость в подобной гарантии отсутствует.
Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».
В ноябре стало известно, что Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках начала поставок газа по «Северному потоку — 2» с учётом приостановки сертификации, призвал не гадать.