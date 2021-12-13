Bloomberg: ФРГ отрицает обвинения в намерении заблокировать «Северный поток — 2»

В Германии отрицают договорённость с Соединёнными Штатами о блокировке газопровода «Северный поток — 2» в случае роста напряжённости на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник в кабмине страны.