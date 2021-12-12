Премьер Польши рассказал о темах, которые обсуждал с канцлером ФРГ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о темах, которые обсуждал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Мы говорили о нашей восточной границе. Я представил изменяющуюся тактику режима Лукашенко в отношении использования людей как живого щита каждую ночь. Также мы обговорили будущие потенциальные санкции, которые ещё предстоит обсудить на заседании Евросовета. Реальные экономические санкции», — цитирует РИА Новости Моравецкого.

Ранее глава Красного Креста в эфире RT прокомментировал ситуацию на польско-белорусской границе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск постарается решить вопрос с мигрантами до конца года.