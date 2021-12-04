Глава Красного Креста заявил об отсутствии у организации доступа к границе в Польше

Президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) Франческо Рокка в эфире RT прокомментировал миграционный кризис на польско-белорусской границе.

«К сожалению, у нас нет доступа к границе в Польше, о котором мы просили. И это факт. У нас есть доступ только к белорусской стороне», — сказал он.

Также глава организации заявил об «эмоциональной реакции» на данную ситуацию на европейском уровне.

При этом Рокка не считает, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе является кризисом, отметив, что речь идёт о нескольких сотнях людей.

«Кто-то ещё созывает Совет Безопасности ООН из-за нескольких сотен отчаявшихся людей, находящихся на границе», — сказал он.

Рокка напомнил, что также звучали обвинения в использовании мигрантов в качестве политического инструмента. При этом он считает, что такие заявления верны, но не в отношении нынешней ситуации на границе Белоруссии и Польши. Он считает, что такие утверждения применимы к ситуации между Турцией и Грецией и к тому, что «сейчас происходит между Великобританией и Францией».

Также он заявил, что мигранты используются как политический инструмент в Италии.

При этом Рокка заявил, что у многих мигрантов есть родственники в европейских странах и организация старается взаимодействовать с правительствами разных стран, помогая людям воссоединиться со своими семьями.

Ранее сообщалось, что 5 декабря состоится встреча российского президента Владимира Путина с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.