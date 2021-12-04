Путин проведёт 5 декабря переговоры с президентом МФКК

Российский лидер Владимир Путин проведёт в воскресенье, 5 декабря, переговоры в режиме видеоконференции с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) Франческо Роккой.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В режиме видеосвязи состоится встреча Владимира Путина с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой», — говорится в заявлении.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой вопросы двусторонней повестки и противостояние пандемии COVID-19, включая борьбу с новым штаммом коронавируса «омикрон».