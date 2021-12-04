Путин провёл переговоры с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой вопросы двусторонней повестки и противостояние пандемии COVID-19, включая борьбу с новым штаммом коронавируса «омикрон».

«Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма «омикрон», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры обсудили детали подготовки к саммиту Россия — Африка, взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Ранее стало известно, что Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине, в Закавказье, в Сирии и Ливии, а также двустороннюю повестку.