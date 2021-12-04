Путин провёл переговоры с президентом ЮАР
- РИА Новости
«Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма «омикрон», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что лидеры обсудили детали подготовки к саммиту Россия — Африка, взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Ранее стало известно, что Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине, в Закавказье, в Сирии и Ливии, а также двустороннюю повестку.