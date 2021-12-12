В ВОЗ сообщили о выявлении омикрон-штамма коронавируса в 63 странах

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» зафиксировали в 63 странах мира. Об этом говорится в сообщении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«По состоянию на 9 декабря 2021 года случаи инфицирования людей этим вариантом были выявлены в 63 странах во всех шести регионах ВОЗ», — говорится в сообщении.

В организации также выразили обеспокоенность в связи с высокими темпами распространения омикрон-штамма COVID-19.

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта».

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что омикрон-штамм способен оказать существенное влияние на ход пандемии COVID-19.