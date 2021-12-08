Глава ВОЗ: омикрон-штамм может оказать существенное влияние на пандемию

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что омикрон-штамм способен оказать существенное влияние на ход пандемии COVID-19.
Глава ВОЗ: омикрон-штамм может оказать существенное влияние на пандемию
  • Reuters

«Некоторые черты «омикрона», включая его глобальное распространение и большое число мутаций, предполагают, что он может оказать крупное влияние на ход пандемии COVID-19», — приводит ТАСС слова Гебрейесуса.

Он отметил, что омикрон-штамм выявлен уже в 57 странах и их число продолжит расти.

Ранее эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков заявил в беседе с RT, что свойства омикрон-штамма коронавируса ещё нужно изучить.

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