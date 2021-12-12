Блинкен не исключил продвижения Украины и Грузии в вопросе членства в НАТО

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Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО при соответствии требованиям альянса. Такое мнение выразил глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.
Блинкен не исключил продвижения Украины и Грузии в вопросе членства в НАТО
  • AP

«Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит (решение вопроса. — RT)», — цитирует Блинкена ТАСС.

Он также напомнил, что Североатлантический альянс в 2008 году подтвердил свою открытость для членства Украины и Грузии.

Ранее президент США Джо Байден в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от украинского народа.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил об обеспокоенности перспективой возможного вступления Украины в НАТО.

Он отметил, что за этим решением последует размещение на Украине военных контингентов, баз и угрожающего России оружия.

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