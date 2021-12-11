Главы МИД Японии и Великобритании провели переговоры

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Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс провели двустороннюю встречу, в ходе которой стороны обсудили ряд вопросов. Соответствующая информация приводится на сайте японского внешнеполитического ведомства.
Главы МИД Японии и Великобритании провели переговоры
  • Reuters

«Оба министра подтвердили намерение Японии и Великобритании расширять сотрудничество, взаимодействуя также со странами со схожими ценностями, для реализации мира и процветания Индо-Тихоокеанского региона», — говорится в сообщении. 

Хаяси также отметил значимость решения британской стороны расширить взаимодействие со странами АСЕАН.

Стороны обсудили сотрудничество стран в борьбе с коронавирусом.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс и министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

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