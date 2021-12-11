Главы МИД Японии и Великобритании провели переговоры

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс провели двустороннюю встречу, в ходе которой стороны обсудили ряд вопросов. Соответствующая информация приводится на сайте японского внешнеполитического ведомства.

«Оба министра подтвердили намерение Японии и Великобритании расширять сотрудничество, взаимодействуя также со странами со схожими ценностями, для реализации мира и процветания Индо-Тихоокеанского региона», — говорится в сообщении.

Хаяси также отметил значимость решения британской стороны расширить взаимодействие со странами АСЕАН.

Стороны обсудили сотрудничество стран в борьбе с коронавирусом.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс и министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.