В Минздраве Китая заявили о вакцинации более 82,5% населения от коронавируса

В Минздраве Китая заявили, что вакцинацию от коронавируса прошли свыше 1,162 млрд жителей страны, что составляет более 82,5%. Об этом сообщил заместитель начальника управления по контролю над заболеваниями Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР У Лянъю.

«По состоянию на 10 декабря полностью завершили процесс вакцинации в Китае более 1,162 млрд человек, что составляет свыше 82,5% населения страны», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что бустерную дозу вакцины от COVID-19 в Китае получили более 120 млн человек.

Ранее китайские учёные открыли моноклональное антитело 35B5, способное нейтрализовать различные штаммы коронавируса, оно может стать основой для создания универсальной вакцины.