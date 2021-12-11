В Минздраве Китая заявили о вакцинации более 82,5% населения от коронавируса
- Reuters
«По состоянию на 10 декабря полностью завершили процесс вакцинации в Китае более 1,162 млрд человек, что составляет свыше 82,5% населения страны», — приводит ТАСС его слова.
Отмечается, что бустерную дозу вакцины от COVID-19 в Китае получили более 120 млн человек.
Ранее китайские учёные открыли моноклональное антитело 35B5, способное нейтрализовать различные штаммы коронавируса, оно может стать основой для создания универсальной вакцины.