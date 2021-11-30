В Китае более 1,1 млрд человек завершили полную вакцинацию от COVID-19

В Китае более 1,1 млрд человек прошли полную вакцинацию от COVID-19.

Об этом заявил официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.

«По состоянию на 29 ноября в Китае в общей сложности было введено 2,49 млрд доз вакцин от COVID-19, число людей, завершивших полную вакцинацию, превысило 1,1 млрд и достигло 1 110 506 000», — приводит РИА Новости его слова.

КНР по планам властей к концу года собирается привить от коронавируса 80% населения страны, которое составляет 1,4 млрд человек.

Ранее в МИД Китая заявили, что власти КНР следят за ситуацией с омикрон-штаммом COVID-19.