В МИД Китая заявили, что власти КНР следят за ситуацией с омикрон-штаммом COVID-19

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти КНР пристально следят за распространением нового штамма коронавируса «омикрон».
В МИД Китая заявили, что власти КНР следят за ситуацией с омикрон-штаммом COVID-19
  • AP

«Китай обратил внимание на соответствующую ситуацию с новой мутацией COVID-19. С момента начала пандемии Китай всегда пристально следил за изменениями глобальной эпидемиологической ситуации», — цитирует китайского дипломата РИА Новости.

Он отметил, что власти страны принимают необходимые меры в отношении прибывающих в страну лиц, однако не уточнил, планируется ли введение новых ограничений в связи с выявлением омикрон-штамма.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала странам быть готовыми усилить социальные и санитарные меры на фоне появления штамма коронавируса «омикрон».

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