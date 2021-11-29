В МИД Китая заявили, что власти КНР следят за ситуацией с омикрон-штаммом COVID-19
- AP
«Китай обратил внимание на соответствующую ситуацию с новой мутацией COVID-19. С момента начала пандемии Китай всегда пристально следил за изменениями глобальной эпидемиологической ситуации», — цитирует китайского дипломата РИА Новости.
Он отметил, что власти страны принимают необходимые меры в отношении прибывающих в страну лиц, однако не уточнил, планируется ли введение новых ограничений в связи с выявлением омикрон-штамма.
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала странам быть готовыми усилить социальные и санитарные меры на фоне появления штамма коронавируса «омикрон».