Песков заявил об обеспокоенности Москвы концентрацией войск НАТО в Греции

Россия обеспокоена концентрацией военных НАТО на территории Греции, а также переброской через греческий порт Александруполис военной техники в Восточную Европу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Проблема очень простая. Сосредотачивается всё больше и больше солдат НАТО и США на вашей территории. Вы перевозите сотни и тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее. Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом», — заявил он в интервью греческому телеканалу ANT1 на вопрос о том, что беспокоит Россию в сотрудничестве Греции и США.

Песков отметил, что Североатлантический альянс ставит основной задачей так называемое «сдерживание России».

«Это нас беспокоит. Вы должны нас понять», — подытожил он.

Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом заявил, что блок НАТО ведёт явно конфронтационную линию в отношении России, альянс недружественен и объявляет страну своим противником.