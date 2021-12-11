В Сирию доставили более четырёх тонн гуманитарной помощи из России

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В населённый пункт Кум-Эль-Висия на юго-западе Сирии доставили более четырёх тонн гуманитарного груза для помощи нуждающимся. Об этом заявил представитель Центра примирения враждующих сторон Александр Мартяшин.
В Сирию доставили более четырёх тонн гуманитарной помощи из России
  • © Минобороны РФ / youtube.com

«Сегодня в населённый пункт Кум-Эль-Висия прибыло более четырёх тонн гуманитарного груза для выдачи местному населению в количестве 500 продовольственных наборов», — рассказал Мартяшин, его цитирует РИА Новости.

В состав продовольственных наборов входят растительное масло, рис и мука.

Всего Центр по примирению враждующих сторон провёл в Сирии 3033 гуманитарные акции.

6 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка обсудили перспективы сотрудничества России с организацией.

В частности, в ходе переговоров были затронуты вопросы улучшения доставок помощи и вакцин от COVID-19 нуждающемуся населению в Сирии.

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