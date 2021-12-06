Замглавы МИД России провёл встречу с главой МФКК
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Отмечается, что во встрече также принял участие председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
В министерстве рассказали, что «состоялась сверка часов по актуальным вопросам взаимодействия с этой авторитетной гуманитарной организацией, объединяющей национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца».
«Рассмотрены перспективы укрепления сотрудничества России и МФКК и КП. Затронуты вопросы улучшения гуманитарной ситуации, доставки помощи и вакцин от COVID-19 нуждающемуся населению в различных странах мира, в том числе в Венесуэле, Афганистане, Палестине, Сирии», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Роккой высказался о российском Красном Кресте.