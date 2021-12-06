Замглавы МИД России провёл встречу с главой МФКК

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка провели встречу.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что во встрече также принял участие председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

В министерстве рассказали, что «состоялась сверка часов по актуальным вопросам взаимодействия с этой авторитетной гуманитарной организацией, объединяющей национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца».

«Рассмотрены перспективы укрепления сотрудничества России и МФКК и КП. Затронуты вопросы улучшения гуманитарной ситуации, доставки помощи и вакцин от COVID-19 нуждающемуся населению в различных странах мира, в том числе в Венесуэле, Афганистане, Палестине, Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Роккой высказался о российском Красном Кресте.