Байден подписал законопроект об упрощении процедуры повышения лимита госдолга

Президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал законопроект, позволяющий Конгрессу утверждать повышение потолка госдолга в упрощённом порядке. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Reuters

© Leah Millis