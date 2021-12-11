Байден подписал законопроект об упрощении процедуры повышения лимита госдолга

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал законопроект, позволяющий Конгрессу утверждать повышение потолка госдолга в упрощённом порядке. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.
Байден подписал законопроект об упрощении процедуры повышения лимита госдолга
  • Reuters
  • © Leah Millis

«Я только что подписал законопроект об ускоренном процессе повышения нашего лимита долга», — цитирует сообщение ТАСС.

15 октября Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка государственного долга страны на $480 млрд.

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