Премьер Польши Моравецкий призвал Россию прояснить отношения с европейскими странами
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«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — цитирует Моравецкого РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» заявил, что европейские коллеги создали «культ» России.
Он также выразил мнение, что в Европе есть страны, которые страдают от санкционной политики в отношении России.
В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не становилась враждебной для других государств.