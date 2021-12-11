Премьер Польши Моравецкий призвал Россию прояснить отношения с европейскими странами

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России следует чётко определить свои взаимоотношения со странами Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica.
Премьер Польши Моравецкий призвал Россию прояснить отношения с европейскими странами
  • Reuters
  • © Tom Nicholson

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — цитирует Моравецкого РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» заявил, что европейские коллеги создали «культ» России.

Он также выразил мнение, что в Европе есть страны, которые страдают от санкционной политики в отношении России.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не становилась враждебной для других государств.

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