Зеленский выразил мнение, что страны Европы создали «культ» России

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» заявил, что европейские коллеги сами создают «культ» России.
Зеленский выразил мнение, что страны Европы создали «культ» России
  • © president.gov.ua

«Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная... А кто её такой делает? Все вы, когда вы боитесь...Мы сами делаем культ», — приводит заявление Зеленского РИА Новости.

Он также выразил мнение, что в Европе есть страны, которые страдают от санкционной политики в отношении России.

«Все должны понять, что страдают другие государства через эту санкционную политику и не все государства думают про Украину или людей», — заключил украинский лидер.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил о желании Украины «залезть» под внешнее управление.

В июне на прямой линии российский лидер Владимир Путин говорил, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление.

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