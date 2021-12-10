Зеленский выразил мнение, что страны Европы создали «культ» России
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«Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная... А кто её такой делает? Все вы, когда вы боитесь...Мы сами делаем культ», — приводит заявление Зеленского РИА Новости.
Он также выразил мнение, что в Европе есть страны, которые страдают от санкционной политики в отношении России.
«Все должны понять, что страдают другие государства через эту санкционную политику и не все государства думают про Украину или людей», — заключил украинский лидер.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил о желании Украины «залезть» под внешнее управление.
В июне на прямой линии российский лидер Владимир Путин говорил, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление.