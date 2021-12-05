Грушко заявил о желании Украины «залезть» под внешнее управление

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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил о желании Украины «залезть» под внешнее управление.
Грушко заявил о желании Украины «залезть» под внешнее управление
  • AP

По его словам, украинские власти делают это, чтобы «большие кураторы» разделили их ответственность за неисполнение своих обязательств.

«Очевидно и то, что Украина всячески пытается залезть ещё больше под внешнее управление. Это им надо по многим причинам, но прежде всего чтобы «большие кураторы» разделили ответственность Украины за неисполнение фундаментальных обязательств. Это мы тоже всё видели», — сказал он.

В июне на прямой линии российский лидер Владимир Путин, комментируя предложения встретиться с украинским коллегой, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление.

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