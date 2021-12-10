В Белом доме не стали комментировать решение суда Лондона по экстрадиции Ассанжа

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать решение суда в Лондоне, подтвердившего экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В Белом доме не стали комментировать решение суда Лондона по экстрадиции Ассанжа
  • AP
  • © Frank Augstein

«Прошу вас обратиться к Министерству юстиции и их заявлению», — сказала Псаки на брифинге.

По её словам, американский президент Джо Байден поддерживает Минюст и позволит министерству «самому говорить о последующих шагах».

Ранее американский Минюст приветствовал решение суда в Лондоне, подтвердившего экстрадицию Ассанжа.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Великобритании Джулиана Ассанжа.

Адвокат Аитор Мартинес рассказал в эфире RT о планах обратиться в Европейский суд по правам человека после решения суда в Лондоне разрешить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.

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