В Белом доме не стали комментировать решение суда Лондона по экстрадиции Ассанжа
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«Прошу вас обратиться к Министерству юстиции и их заявлению», — сказала Псаки на брифинге.
По её словам, американский президент Джо Байден поддерживает Минюст и позволит министерству «самому говорить о последующих шагах».
Ранее американский Минюст приветствовал решение суда в Лондоне, подтвердившего экстрадицию Ассанжа.
10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Великобритании Джулиана Ассанжа.
Адвокат Аитор Мартинес рассказал в эфире RT о планах обратиться в Европейский суд по правам человека после решения суда в Лондоне разрешить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.