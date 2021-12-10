МИД России: отношения с Западом подошли к критической черте
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В МИД отметили выраженную президентом США Джо Байденом в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным «готовность к налаживанию серьёзного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности России».
«Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте», — говорится в сообщении.
Ранее в МИД России призвали страны Запада не чертить дополнительные разделительные линии, так как это осложняет решение актуальных проблем современности.