В МИД России призвали страны Запада не чертить новые разделительные линии

МИД России призывает страны Запада не чертить дополнительные разделительные линии, так как это осложняет решение актуальных проблем современности.

«Для решения насущных проблем современности призываем всех зарубежных партнёров не заниматься «демократизаторством», не чертить новые разделительные линии, а вернуться к соблюдению норм международного права и на практике признать закреплённый в Уставе ООН принцип суверенного равенства государств», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД отметили, что Москва выступает за «межкультурный, межрелигиозный и межцивилизационный диалог как важный инструмент формирования объединительной повестки дня».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад уже не первый год провоцирует Украину и ряд других государств на антироссийские действия.