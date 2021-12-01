В МИД России призвали страны Запада не чертить новые разделительные линии

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МИД России призывает страны Запада не чертить дополнительные разделительные линии, так как это осложняет решение актуальных проблем современности.
В МИД России призвали страны Запада не чертить новые разделительные линии
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Для решения насущных проблем современности призываем всех зарубежных партнёров не заниматься «демократизаторством», не чертить новые разделительные линии, а вернуться к соблюдению норм международного права и на практике признать закреплённый в Уставе ООН принцип суверенного равенства государств», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД отметили, что Москва выступает за «межкультурный, межрелигиозный и межцивилизационный диалог как важный инструмент формирования объединительной повестки дня».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад уже не первый год провоцирует Украину и ряд других государств на антироссийские действия.

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