В Осло журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира

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В Осло российскому журналисту Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса вручили Нобелевскую премию мира.
В Осло журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира
  • © AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Церемония транслировалась на официальном канале премии в YouTube.

Вручение прошло в Городской ратуше Осло.

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Премия была присуждена за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира.

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