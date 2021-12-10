В Осло журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира
- © AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Церемония транслировалась на официальном канале премии в YouTube.
Вручение прошло в Городской ратуше Осло.
Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
Премия была присуждена за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира.