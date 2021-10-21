Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира.

«Во-первых, хочу вас поздравить с присуждением Нобелевской премии. Обращаю ваше внимание, что Николай Бердяев, о котором я сказал, он был выслан большевиками на известном «Философском пароходе» в 1922 году, и неоднократно его кандидатура подавалась в Нобелевский комитет для присуждения премии. Но ему так и не присудили Нобелевскую премию», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что дал бы Муратову Нобелевскую премию мира за то, что он занимается благотворительностью.

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Премия была присуждена за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».