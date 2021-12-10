Мантуров: одобрение ВОЗ вакцины «Спутник V» ускорит её признание в Европе

Одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины «Спутник V» ускорит её признание в странах Европы. Такое мнение выразил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Конечно (ускорит. — RT), если это ВОЗом будет принято — все входят в эту организацию, правильно?» — цитирует РИА Новости Мантурова.

По его словам, сегодня Россия с каждой страной подписывает «в отдельности двусторонние соглашения о взаимопризнании вакцинированных, чтобы обеспечить большую и лучшую мобильность гражданам нашей страны».

Ранее российский лидер Владимир Путин в рамках беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой рассказал, что российской вакцине против коронавируса «Спутник V» важно как можно скорее получить сертификат ВОЗ в целях более широкого распространения препарата в мире.

В ноябре в центре им. Гамалеи заявили об отсутствии летальных исходов из-за вакцинации «Спутником V».

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и всё будет зависеть только от поведения населения.