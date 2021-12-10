Глава НАТО Столтенберг выступил за продолжение диалога по Украине в нормандском формате

НАТО выступает за продолжение диалога по Украине в нормандском формате, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Сегодня мы говорили о концентрации сил России у границ Украины, что создаёт всё большую напряжённость и подрывает безопасность в Европе», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Вместе с этим он подчеркнул важность всех прилагаемых усилий по проведению встречи в нормандском формате.

«Диалог обретает особое значение в ситуации, когда напряжённость особенно высока», — добавил генсек НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, поэтому её надо заставлять это делать.

2 декабря госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен отметил, что власти США считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.