В Кремле положительно оценили реализацию договорённости с США по кибербезопасности

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В Кремле положительно оценивают реализацию договорённости президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена по кибербезопасности.
В Кремле положительно оценили реализацию договорённости с США по кибербезопасности
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«Это весьма чувствительная тема, и здесь, к сожалению, мы не можем раскрывать субстантивные вопросы, связанные с той работой, которая проводится», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, передавали ли США российским властям какие-то имена подозреваемых в киберпреступлениях.

Он отметил, что «налажен рабочий механизм».

«В этом плане мы, скорее, можем дать положительную оценку тому, как в этой части женевские договорённости реализуются», — добавил Песков.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал переговоры с американской стороной по кибербезопасности.

По его словам, прошло четыре раунда консультаций по кибербезопасности, появились первые ростки позитивного результата в этом направлении.

Официальный представитель МИД России Мария Захаров заявила, что в связи с принятием в ООН подготовленной Россией и США резолюции о правилах поведения в сфере международной информационной безопасности отмечается сближение позиций Москвы и Вашингтона по данному вопросу.

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