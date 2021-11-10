Захарова отметила сближение позиций России и США по кибербезопасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с принятием в ООН подготовленной Россией и США резолюции о правилах поведения в сфере международной информационной безопасности отмечается сближение позиций Москвы и Вашингтона по данному вопросу.

«Безусловно, решение о выработке с США единого текста резолюции является неординарным политическим ходом с нашей стороны, учитывая общий контекст двусторонних отношений, — сообщила она на брифинге с журналистами.

Захарова отметила, что в Москве видят постепенное сближение России и США по дальнейшему взаимодействию в киберсфере.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва и Вашингтон договорились информировать друг друга о касающихся их инцидентах в сфере кибербезопасности.