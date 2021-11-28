Антонов прокомментировал переговоры по кибербезопасности с США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал переговоры с американской стороной по кибербезопасности.

«У нас прошли четыре раунда консультаций по кибербезопасности, появились первые ростки позитивного результата на этом направлении», — сказал он в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что в связи с принятием в ООН подготовленной Россией и США резолюции о правилах поведения в сфере международной информационной безопасности отмечается сближение позиций Москвы и Вашингтона по данному вопросу.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что стороны договорились информировать друг друга о касающихся их инцидентах в сфере кибербезопасности.