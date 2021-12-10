Невеста Ассанжа назвала «большой ошибкой правосудия» решение по его экстрадиции в США
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- AFP
Соответствующая информация приводится на сайте WikiLeaks.
«Моррис описала решение суда как «опасное и ошибочное» и назвала большой ошибкой правосудия», — говорится в сообщении.
10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Великобритании Джулиана Ассанжа.
4 января суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США в связи с опасениями за его психическое здоровье.
Адвокаты, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на такое решение.
После этого власти США предоставили британскому правосудию гарантии, что основатель WikiLeaks в случае экстрадиции якобы не будет подвергаться особым административным мерам или содержаться в тюрьме максимально строгого режима.