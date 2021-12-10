В Эстонии заявили, что Байден поддержит при необходимости восточный фланг НАТО

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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что в ходе беседы с главами девяти стран восточного крыла НАТО президент США Джо Байден пообещал при необходимости усилить группировку альянса в этих государствах.
В Эстонии заявили, что Байден поддержит при необходимости восточный фланг НАТО
  • Reuters

Глава Эстонии отметил, что Байден пообещал ответить на любой недружественный шаг России.

«И Байден это отметил: есть экономические, финансовые рычаги, если нужно, то и военные. Если потребуется, то в государствах разместят дополнительные войска НАТО. И то, где разместят войска, будет решением стран НАТО», — рассказал Карис в интервью порталу ERR.

При этом в телефонном разговоре не уточнялось, когда это произойдёт, заявил президент Эстонии.

Глава Эстонии также отметил, что, по словам Байдена, все решения относительно безопасности будут приниматься совместно. 

Также Карис поддержал обсуждение вопросов безопасности со всеми союзниками по НАТО.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в странах Восточной Европы раскритиковали предложение президента США провести диалог при участии России и членов НАТО по поводу обеспокоенности Москвы действиями альянса.

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